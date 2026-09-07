Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στον ΒΟΑΚ – Είναι ανήλικος

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Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που οδηγούσε επικίνδυνα στον ΒΟΑΚ.

Πρόκειται για 17χρονο με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο,του οποίου η οικογένεια διαμένει στην ευρύτερη περιοχή του Σισίου.Ο 17χρονος πέρασε τα διαχωριστικά κολωνάκια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να κάνει προσπέραση.

Φαίνεται ότι στη συνέχεια προσπάθησε να ξεφορτωθεί το αμάξι του, καθώς βρέθηκε τουμπαρισμένο σε απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη.

Τις αρχές για επικίνδυνη οδήγηση είχε απασχολήσει, επίσης, ο πατέρας και ο παππούς του. Το συγκεκριμένο όχημα φαίνεται ότι άνηκε σε φίλο του παππού του.

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