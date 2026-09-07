search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 17:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 16:13

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στον ΒΟΑΚ – Είναι ανήλικος

07.09.2026 16:13
voak

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που οδηγούσε επικίνδυνα στον ΒΟΑΚ.

Πρόκειται για 17χρονο με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο,του οποίου η οικογένεια διαμένει στην ευρύτερη περιοχή του Σισίου.Ο 17χρονος πέρασε τα διαχωριστικά κολωνάκια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να κάνει προσπέραση.

Φαίνεται ότι στη συνέχεια προσπάθησε να ξεφορτωθεί το αμάξι του, καθώς βρέθηκε τουμπαρισμένο σε απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη.

Τις αρχές για επικίνδυνη οδήγηση είχε απασχολήσει, επίσης, ο πατέρας και ο παππούς του. Το συγκεκριμένο όχημα φαίνεται ότι άνηκε σε φίλο του παππού του. 

Διαβάστε επίσης

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Στο επίκεντρο το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή – Τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία (videos)

Πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονες – Είχε αναρτήσει αγγελία σε σελίδες

Τανάγρα: 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των δύο πιλότων και διαγραφή συγκεκριμένων χρεών από τις 4 συστημικές τράπεζες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mlantis – kideia serbia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε ο «χασάπης της Σερμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς – Οργή από την ΕΕ και μέρος της αντιπολίτευσης

tempi_trains
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης – Στην τελική ευθεία η έναρξη των καταθέσεων

1
ADVERTORIAL

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

unnamed (1)
ADVERTORIAL

«Το Κυβερνείο Αναβιώνει»: Η πορεία αποκατάστασης και η νέα προοπτική για το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

mytilineos
BUSINESS

Δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη «βλέπει» ο Μυτιληναίος: Κρίσιμη η κατάσταση στις αγορές ενέργειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 17:15
mlantis – kideia serbia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε ο «χασάπης της Σερμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς – Οργή από την ΕΕ και μέρος της αντιπολίτευσης

tempi_trains
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης – Στην τελική ευθεία η έναρξη των καταθέσεων

1
ADVERTORIAL

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

1 / 3