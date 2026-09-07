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07.09.2026 16:57

Απίστευτες εικόνες: Βίσωνας μπήκε στις αυλές σπιτιών στην Κρήνη

07.09.2026 16:57
bisonas

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Ένας βίσωνας που κυκλοφορεί ελεύθερος έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους της Κρήνης.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί ο βίσωνας φαίνεται να κάνει βόλτες σε αυλή σπιτιού. Πολίτης προσπαθεί να τον τρομάξει με καλάμι

Οι κάτοικοι καλούνται να κλείσουν αμέσως αυλόπορτες και εξώπορτες, να κρατήσουν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα κατοικίδια μέσα στα σπίτια και να μην πλησιάσουν το ζώο για κανέναν λόγο.

Δεν πρέπει κανείς να το κυνηγήσει, να το περικυκλώσει ή να επιχειρήσει να το πιάσει με λάσο. Ένας φοβισμένος ή εγκλωβισμένος βίσωνας μπορεί να αντιδράσει απρόβλεπτα και να επιτεθεί.

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