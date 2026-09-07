Πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονες – Είχε αναρτήσει αγγελία σε σελίδες 

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Συνελήφθη 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών για εμπορία ανηλίκων.

Ο 33χρονος έδινε ναρκωτικά σε δύο 16χρονες και τις έπεισε να εκδίδονται. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, αρπαγή, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο 33χρονος είχε αναρτήσει αγγελία σε σελίδα ερωτικού περιεχομένου και διαχειριζόταν τα ραντεβού των 16χρονων. Κατά τη σύλληψη του πρόβαλε αντίσταση. Στην κατοχή του βρέθηκαν 45- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Aπό αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και -45- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, 2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, 3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, 4) μαστροπεία κατά συρροή, 5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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