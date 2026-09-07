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07.09.2026 11:16

Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τους πυροβολισμούς – Αιμόφυρτος στο έδαφος ο 55χρονος

07.09.2026 11:16
patisia-video-pyrovolismoi

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Βίντεο ντοκουμέντο για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας, έρχεται στο φως.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Action24 διακρίνεται ο 55χρονος να έχει πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, όταν, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά στα κάτω άκρα. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη μηχανή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την έρευνά τους εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

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