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07.09.2026 10:47

Ωνάσεια Σχολεία: Μέχρι αύριο Τρίτη η υποβολή αιτήσεων στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή

07.09.2026 10:47
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  • Η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων ανακοίνωσε συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για την κάλυψη κενών θέσεων μαθητών για το σχολικό έτος 2026-2027.
  • Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του gov.gr έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η διαδικασία αφορά την πλήρωση θέσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίων και Λυκείων του δικτύου, με εξαίρεση τους ήδη φοιτούντες μαθητές.
  • Οι γραπτές εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις σχολικές μονάδες επιλογής των υποψηφίων.
  • Συνολικά είκοσι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν στο δίκτυο των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων για το τρέχον διδακτικό έτος σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

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Νέα δυνατότητα εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία δόθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) ανακοίνωσε τη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: https://www.gov.gr/el/services/1002438/sumpleromatikes-eksetaseis-gia-ten-kalupse-kenon-theseon-sta-demosia-onaseia-skholeia-dem-o-s .

Η διαδικασία αφορά σε συγκεκριμένα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ανά την Ελλάδα, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο την κάλυψη κενών/κενούμενων θέσεων μαθητών/μαθητριών στην Β΄ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και των κενών θέσεων της Α΄ τάξης Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, επιλέγοντας έως και ένα Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.

Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και οι μαθήτριες θα βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκάστοτε ΔΗΜ.Ω.Σ. επιλογής των μαθητών/τριών μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους.

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών έχει οριστεί έως τις 09:00 και με ώρα έναρξης εξετάσεων τις 10:00.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα – 10 Γυμνάσια και 10 Γενικά Λύκεια – θα λειτουργήσουν απο το τρέχον σχολικό έτος, 2026-27, στο δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ. Στις δώδεκα σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν το 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προστεθούν οκτώ ακόμη, σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

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