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07.09.2026 10:14

Εξαγγελίες ΔΕΘ: Και οι συνταξιούχοι… στα κάγκελα – «Παρηγοριά στον άρρωστο»

07.09.2026 10:14
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Μετά τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, άλλη μια κρίσιμη εκλογικά κοινωνική ομάδα, αυτή των συνταξιούχων (οι οποίοι παραδοσιακά στηρίζουν στις εκλογές πλειοψηφικά τη ΝΔ) δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση του βοηθήματος που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους στα 400 ευρώ και χορήγησή του σε όλους τους άνω των 65 ετών. Ωστόσο, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, Νίκος Χατζόπουλος, δήλωσε ότι «στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, εμπαίζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί 1,09 € την ημέρα. Είναι ημίμετρα. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι αντίδωρο, αυτή είναι η πραγματικότητα για αυτά που μας είπε».

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι από 01/01/27 θα πάρουμε περίπου 2,6 αύξηση όμως ο πληθωρισμός σήμερα “τρέχει” με 3,7% άρα για άλλη μια φορά θα υπολείπονται οι αυξήσεις του πληθωρισμού άρα μια τρύπα στο νερό», συνέχισε ο κ. Χατζόπουλος προσθέτοντας ότι «εμείς είχαμε ζητήσει επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης, λέμε επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτό άμεσα πρέπει να γίνει».

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