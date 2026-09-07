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07.09.2026 10:03

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους: «Πρώτο βήμα για μια ολοκληρωτική δικαίωση»

07.09.2026 10:03
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Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με ανακοίνωσή της, τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια πρωτοστάτησε στον αγώνα για την επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα για τους εργαζομένους του Δημοσίου.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει ως «πρώτο βήμα για ολοκληρωτική δικαίωση» την ανακοίνωση Μητσοτάκη για εφάπαξ παροχή 500 ευρώ στους εργαζομένους του Δημοσίου κάθε Χριστούγεννα.

Επίσης, ξεκαθαρίζουν ότι τελικός στόχος παραμένει η πλήρης επαναφορά των Δώρων στα επίπεδα πριν από το 2012.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τα τελευταία χρόνια υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα για όλο το Δημόσιο τομέα.

Αρχικά με αρθρογραφία, στη συνέχεια με αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης, με συναντήσεις με φορείς του δημοσίου, εργαζόμενους και συνταξιούχους, με την ΑΔΕΔΥ στις εκδηλώσεις της οποίας σταθερά συμμετείχαμε, με συναντήσεις και επαφές με τα πολιτικά κόμματα, κρατήσαμε στο δημόσιο διάλογο ζωντανή μια θεσμική κατάκτηση των εργαζομένων του 20ου αιώνα, που η οικονομική κρίση είχε αναστείλει.

Πολλοί δεν πίστεψαν στις δυνατότητες και στην αναγκαιότητα της προσπάθειας θεωρώντας ματαιότητα έναν τέτοιο αγώνα απέναντι σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες και σε ένα ευρύτερα δυσμενές περιβάλλον. Εμείς δηλώναμε αποφασιστικά πως το κοινό μέτωπο που δημιουργήθηκε για ένα αίτημα απόλυτα δίκαιο, θα έχει θετική έκβαση. Χρειαζόταν επιμονή, υπομονή και οργανωτική δουλειά.

Προχθές, στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση θεσμοθέτησης εφάπαξ παροχής 500 ευρώ για όλους τους εργαζομένους του δημοσίου κάθε Χριστούγεννα. Για την Ένωσή μας, αλλά και για όλους όσους δεν αποδέχθηκαν ποτέ την οριστική κατάργηση του θεσμού, έγινε το πρώτο βήμα για μια ολοκληρωτική δικαίωση.

Απέχει πολύ από την πλήρη επαναφορά των Δώρων στα επίπεδα πριν το 2012 που είναι ο τελικός μας στόχος, αφήνουμε ωστόσο μια σημαντική παρακαταθήκη. Την εδραίωση της πεποίθησης πως ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν δίνεται, την αισιοδοξία και την ελπίδα που ανθεί για τις τεράστιες δυνατότητες ενός οργανωμένου κοινού μετώπου των εργαζομένων», αναφέρει η ανακοίνωση.

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