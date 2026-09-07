Κέιτι Χολμς: Η ρομαντική «απόδραση» με τον σύντροφό της και τα… ακροβατικά με μπικίνι πάνω στο σκάφος (Photos)

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Μία ρομαντική «απόδραση» στη λίμνη Κόμο έκαναν η Κέιτι Χολμς και ο σύντροφός της, με την ηθοποιό να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης στο σκάφος.

Στην ανάρτησή της, η 47χρονη που τον Αύγουστο επισημοποίησε τη σχέση της με τον καλλιτέχνη Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι στο Instagram, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από το ταξίδι της με τον 39χρονο.

Σε κάποιες από αυτές , τους βλέπουμε να απολαμβάνουν τον ήλιο, τη θάλασσα, να χαμογελούν, να ποζάρουν αγκαλιά, ακόμα και να κάνουν… ακροβατικά! «Η ζωή είναι φίλη της τέχνης» αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

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