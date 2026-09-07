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07.09.2026 11:17

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας

07.09.2026 11:17
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φωτογραφία αρχείου

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10:14, στάλθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45.

Αρχικά, στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συνολικά επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:08
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