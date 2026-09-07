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07.09.2026 10:24

Λήξη συναγερμού στο Ηράκλειο – Σώος εντοπίστηκε ο ανήλικος που αγνοούνταν με SUP

07.09.2026 10:24
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Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα πλοίο και ένα drone της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Να σημειωθεί ότι οι καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν τις έρευνες, καθώς στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

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