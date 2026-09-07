Λήξη συναγερμού στο Ηράκλειο – Σώος εντοπίστηκε ο ανήλικος που αγνοούνταν με SUP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα πλοίο και ένα drone της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Να σημειωθεί ότι οι καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν τις έρευνες, καθώς στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους: «Πρώτο βήμα για μια ολοκληρωτική δικαίωση»

Εύβοια: Ανετράπη πυροσβεστικό στη Κύμη – Δύο ελαφρά τραυματίες

Κτηνοτρόφοι Λέσβου για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: Όταν δεν έχεις πρόβατα δεν χρειάζεται το αφορολόγητο. Τι θα δηλώσουμε;