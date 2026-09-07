Κτηνοτρόφοι Λέσβου για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: Όταν δεν έχεις πρόβατα δεν χρειάζεται το αφορολόγητο. Τι θα δηλώσουμε;

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Στα κάγκελα παραμένουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, οι οποίοι βλέπουν τον αφθώδη πυρετό να ρημάζει τα κοπάδια τους. Μάλιστα, δεν φάνηκαν καθόλου ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ για τον κλάδο τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ενώ για τους κτηνοτρόφους, δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας και για διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φίλιας – Λέσβος, Λεωνίδας Κουτσαυλής, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, εμφανίστηκε εξαιρετικά απογοητευμένος.

«Είμαστε στο απόλυτο μηδέν, είτε τα είπε είτε δεν τα είπε για εμάς είναι το ίδιο. Είπε 20.000 αφορολόγητο για εμάς τους τους αγρότες, όταν δεν έχεις πρόβατα δεν χρειάζεται το αφορολόγητο. Τι θα δηλώσουμε;», σημείωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας ότι «είπε ο πρωθυπουργός ότι θα δοθεί το χαμένο εισόδημα, στη Λέσβο αυτοί που θανατώθηκαν τα ζώα τους ή που πρόκειται να θανατωθούν, είναι 192 άτομα, η κυβέρνηση έδωσε το χαμένο εισόδημα σε 100 ανθρώπους. Υπάρχει κτηνοτρόφος όπου έχουν σφαχτεί τα ζώα του τέλη Μαρτίου και δεν έχει αποζημιωθεί ακόμα. Δεν έχει δώσει αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο γάλα στους κτηνοτρόφους της Λέσβου».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «για να μπορέσεις να κάνεις ανασύσταση του κοπαδιού πρέπει να περάσουν έξι μήνες από το τελευταίο βεβαιωμένο κρούσμα δηλαδή κάθε φορά που βρίσκεται ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα πας έξι μήνες πίσω, πως θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι;», προσθέτοντας ότι «στην Κύπρο για το νόσημα έχουν δαπανηθεί 44 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα εδώ έχουν δοθεί 13 εκατομμύρια. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας ξαναδούνε στους δρόμους. Εμείς στο νησί μας κρατάμε Θερμοπύλες να ξέρουν ότι το έχουμε βάψει και μπλε και πράσινο και κόκκινο, η απάντηση θα δοθεί όταν πρέπει. Θα πάρουν τις απαντήσεις τους όλοι οι γραβατωμένοι κύριοι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εφιάλτη περνάμε, 179 μέρες είναι μέχρι σήμερα και όλοι αυτοί οι κύριοι είναι στο “θα”».

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