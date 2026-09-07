Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο «Ιπποκράτειο»

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Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης μία 13χρονη, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου, με τις πληροφορίες του thestival να αναφέρουν ότι πιθανότατα έπεσε από τον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου.

Για την ανάσυρση της 13χρονης χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στη συνέχεια, η ανήλικη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού της 13χρονης.

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