Στην Αγορά Μοδιάνο η Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη: «Σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής»

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Στην Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα η Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού βρέθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά -και με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική- σημεία της πόλης, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση της Μαρέβα Γκραμπόβσκι

Η Αγορά Μοδιάνο είναι ένα σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής.

Σχεδιασμένη το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, η αγορά γεννήθηκε μέσα από μια αυθεντική συνομιλία υλικών — πέτρα, ξύλο, ατσάλι και πλινθοδομή. Σήμερα, η εμβληματική γυάλινη στέγη λούζει ξανά τους διαδρόμους με φυσικό φως, τιμώντας την πολυπολιτισμική της κληρονομιά και φιλοξενώντας την ζωντανή κουλτούρα της πόλης.

Ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αυθεντικές υλικότητες, μνήμη και καθημερινές τελετουργίες, υφασμένα στο σήμερα.

Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ergon Foods (των Θωμά και Γιώργου Δούζη) για την επαναφορά αυτού του εμβληματικού τοποσήμου.

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