Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανοιχτή πρόσκληση να τον επισκεφτεί στο Μαξίμου ώστε να λήξουν το θέμα με την υποψηφιότητά της στις επόμενες βουλευτικές εκλογές απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ματίνα Παγώνη.

Η συζήτηση γενικώς, υπάρχει εδώ και καιρό, καθώς η συνδικαλίστρια γιατρός δέχεται κρούσεις από το κόμμα της έντονες. Αλλά η τυχαία συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό στα περίπτερα τη ΔΕΘ και η δημόσια πρόσκληση βάζουν το θέμα σε νέα βάση. «Της έχω πει να κατέβει» είπε ο Μητσοτάκης σε όσους βρίσκονταν τριγύρω και «ενίσχυαν» τη συζήτηση.

Η αμοιβαία εκτίμηση άλλωστε δεν κρύβεται. «Πρόεδρε είσαι κούκλος» είπε ο Παγώνη μόλις είδε τον πρωθυπουργό, με εκείνον να της απαντάει «και συ δεν πας πίσω», πιθανόν έκθαμβος από το πετρόλ πουκάμισο της Ματίνας.

Για την ιστορία: Η Παγώνη θα προτιμούσε το ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΝΔ, αν και στο Μαξίμου εκτιμούν πως όπου και να βάλει υποψήφια θα εκλεγεί.

Προφανώς όλα θα κριθούν σε αυτή τη συνάντηση για την οποία μίλησαν στη ΔΕΘ.

Διαβάστε επίσης:

Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη ΔΕΘ

«Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν»: Ο διάλογος Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, η ευχή και τα «σωστά χρώματα»

Παραλήρημα Βούλτεψη: Παίρνουμε αναπληρωτές γιατί την 1η μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες



