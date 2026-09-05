«Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν»: Ο διάλογος Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, η ευχή και τα «σωστά χρώματα»

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Μια χαλαρή ποδοσφαιρική κουβέντα με αρκετό χιούμορ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαρίας.

Ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας χάρισε στον πρωθυπουργό μια φανέλα με το όνομά του και, αναφερόμενος στην άνοδο της ομάδας, του είπε: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!».

»Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στη Super League 1», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός δεν άφησε την ατάκα να πέσει κάτω. «Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν», απάντησε χαμογελώντας.

Και επειδή η φανέλα είχε και… τα σωστά χρώματα, ο πρωθυπουργός το σχολίασε με νόημα.

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