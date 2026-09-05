«Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν»: Ο διάλογος Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, η ευχή και τα «σωστά χρώματα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μια χαλαρή ποδοσφαιρική κουβέντα με αρκετό χιούμορ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαρίας.
Ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας χάρισε στον πρωθυπουργό μια φανέλα με το όνομά του και, αναφερόμενος στην άνοδο της ομάδας, του είπε: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!».
»Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στη Super League 1», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός δεν άφησε την ατάκα να πέσει κάτω. «Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν», απάντησε χαμογελώντας.
Και επειδή η φανέλα είχε και… τα σωστά χρώματα, ο πρωθυπουργός το σχολίασε με νόημα.
Διαβάστε επίσης:
Παραλήρημα Βούλτεψη: Παίρνουμε αναπληρωτές γιατί την 1η μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες
ΔΕΘ 2026: Και η Ζωή στη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο
ΣΥΡΙΖΑ στην ΔEΘ: Ο Παππάς στη συνέντευξη Τύπου, η Δούρου την κεντρική ομιλία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.