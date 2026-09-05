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05.09.2026 11:47

Νεπάλ: Ανασύρθηκε ζωντανός και 3ος εγκλωβισμένος από σήραγγα μετά τη φονική πλημμύρα

05.09.2026 11:47
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Φωτογραφία αρχείου

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Οι διασώστες στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο, κινεζικής υπηκοότητας, από σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

«Ένας Κινέζος υπήκοος βγήκε μόλις από μια σήραγγα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Χθες, Παρασκευή, δύο Νεπαλέζοι εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα που είχε θαφτεί κάτω από τη λάσπη, οι πρώτοι μετά την καταστροφή.

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