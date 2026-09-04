Συγκίνηση και ελπίδα στο Νεπάλ: Η στιγμή που δύο εργάτες ανασύρονται ζωντανοί από υπόγεια σήραγγα, εννέα μέρες μετά την καταστροφή (photos/videos)

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Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να βγάλουν ζωντανούς δυο εργάτες από υπόγεια σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου παρέμεναν παγιδευμένοι αφότου έπληξε τη χώρα καταστροφική πλημμύρα την 26η Αυγούστου, ανακοίνωσαν δυο υπουργοί.

«Πληροφορηθήκαμε ότι ένας άνθρωπος μόλις κατορθώθηκε να βγει σώος (…) από σήραγγα στο Τρισούλι-3», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Ενέργειας Μπιράζ Μπάχτα Σρίστα.

#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project



Video source: Secretariat of the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Govt of Nepal pic.twitter.com/tNZTMoWgIp — ANI (@ANI) September 4, 2026

«Μάθαμε μόλις ότι σώθηκε δεύτερος άνθρωπος», πρόσθεσε λίγο αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουντάν Γκουρούν.

#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project



Video source: Nepali Army pic.twitter.com/H73CLoPhL5 — ANI (@ANI) September 4, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, ο πρώτος διασωθείς, Σαντζάγια Σαχ, δεν βρίσκεται σε κατάσταση να μιλήσει, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην περιοχή Μπάταρ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού, για ιατρική φροντίδα.

Ο δεύτερος εργάτης, Καμπίρ Μαχαρτζάν, εμφανίστηκε σε καλύτερη κατάσταση. Σύμφωνα με τις αρχές, χαμογέλασε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του αμέσως μετά τη διάσωσή του. Η σύζυγός του ετοιμάζεται να μεταβεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο Chhauni στην Κατμαντού, όπου αναμένεται να συνεχιστεί η ιατρική παρακολούθησή του.

«Είμαι τόσο χαρούμενος, ελάφρυνε η καρδιά μου», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίρ Μαχαρτζάν, αδελφός του ενός από τους διασωθέντες, που μέχρι στιγμής αδυνατεί να κινήσει τα άκρα του.

Οι δύο εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί σε υπόγεια τμήματα του έργου μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές του Νεπάλ, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 1200 νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και μεγάλες ζημιές σε υποδομές.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων, με τη βοήθεια ειδικών που έχουν σταλεί από τις αρχές της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Κορέας, συνεχίζουν να σκάβουν ασταμάτητα εδώ και μια εβδομάδα σε διάφορες σήραγγες όπου πιστεύεται πως θάφτηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι εξαιτίας της πλημμύρας, σε διάφορες τοποθεσίες όπου λειτουργούσαν ή κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικοί σταθμοί ή φράγματα.

Αμέσως μετά την καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ είχαν εκτιμήσει πως ήταν πιθανό να βρίσκονταν παγιδευμένοι κάπου εκατό εργαζόμενοι σε μια σήραγγα, στο έργο Τρισούλι-3.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης ως σήμερα δεν είχαν καταφέρει να βρουν παρά μόνο πτώματα σε σήραγγες γεμάτες νερό και λάσπη, αφού διάνοιξαν δρόμο με δυσκολία, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικά και βαριά μηχανήματα.

Αληθινό τείχος νερού, πάγου και συντριμμιών σάρωσε κοιλάδες της περιοχής στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.280 νεκρούς και πάνω από 5.600 αγνοούμενους.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι πάνω από 900 υπάλληλοι ή εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ.

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