Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη: Πού θα πάει, τι θα πει

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Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει από σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει – ως είθισται – στα εγκαίνια της ΔΕΘ και το πρόγραμμά του είναι πυκνό.

Σήμερα στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», απ’ όπου και αναμένεται να παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο πακέτο μέτρων για το 2027 και πέρα από αυτό.

για το 2027 και πέρα από αυτό. Τέλος, την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της ομιλίας Μητσοτάκη στο Βελλίδειο θα βρεθεί το πακέτο μέτρων που υπολογίζεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ για το 2027, αλλά και το πολιτικό αφήγημα για την «Ελλάδα του 2030», σε μια ΔΕΘ με σαφώς εντονότερο προεκλογικό χαρακτήρα από τις προηγούμενες.

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