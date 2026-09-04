Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη: Πού θα πάει, τι θα πει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει από σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει – ως είθισται – στα εγκαίνια της ΔΕΘ και το πρόγραμμά του είναι πυκνό.
Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της ομιλίας Μητσοτάκη στο Βελλίδειο θα βρεθεί το πακέτο μέτρων που υπολογίζεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ για το 2027, αλλά και το πολιτικό αφήγημα για την «Ελλάδα του 2030», σε μια ΔΕΘ με σαφώς εντονότερο προεκλογικό χαρακτήρα από τις προηγούμενες.
Διαβάστε επίσης
ΚΚΕ: Πυρά σε κυβέρνηση και «κοστολογημένη» αντιπολίτευση – καλεί σε μαζικές διαδηλώσεις στη ΔΕΘ
Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: «Τώρα ΠΑΣΟΚ» με 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ και 120 δόσεις – Διμέτωπος σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα «απαντά» στην ένταση από την Άγκυρα – Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την άμυνά μας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.