Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα «απαντά» στην ένταση από την Άγκυρα – Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την άμυνά μας

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Με «διπλό χτύπημα» – από το ΥΠΕΞ, αλλά και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη – η Αθήνα απάντησε στην κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία γίνεται όλο και πιο έντονη το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χρησιμοποίησε τη λέξη «προκλήσεις» για να περιγράψει την τακτική της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για «κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο», και υπογραμμίζοντας ότι «ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι, άλλωστε, προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Ο Κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα», τονίζοντας ότι «η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί, όμως, και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση».

Νωρίτερα, πηγές του ΥΠΕΞ είχαν ενημερώσει ότι η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων, προσθέτοντας ότι το τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.

Οι ίδιες πληγές ξεκαθάρισαν ότι η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα, όπως επίσης ότι απορρίπτει, ως άκυρη και στερούμενη έννομης ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Το μήνυμα που η Αθήνα θέλει να στείλει στην Άγκυρα, λένε κυβερνητικές πηγές, είναι ότι η βασική επιθυμία της είναι οι σχέσεις των δύο χωρών να παραμείνουν στα «ήρεμα νερά» και στο επίπεδο της καλής συνεργασίας που είχε επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα δεν θα αποστεί κανενός εκ των δικαιωμάτων της, ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, τόσο στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όσο και στον τρόπο με τον οποίο ενισχύει την άμυνά της – τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και σε επίπεδο συμμαχιών/στρατηγικών συνεργασιών με άλλες χώρες.

Ταυτόχρονα, λένε οι ίδιες πηγές, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήνει αναπάντητες τις οιεσδήποτε μαξιμαλιστικές διαθέσεις της γείτονος χώρας – αντιθέτως, όσο η Τουρκία θα εμμένει στον… χαβά της, τόσο ο Κ. Μητσοτάκης θα επαναφέρει στο προσκήνιο σε διεθνές επίπεδο το παράλογο casus belli της Άγκυρας, αλλά και κάθε άλλη ενέργεια που θέτει υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. «Υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες είναι τα μόνα ζητήματα που αναγνωρίζουμε μεταξύ των δύο χωρών», τονίζεται με έμφαση.

Από την άλλη, πάντως, «γαλάζιες» πηγές επισημαίνουν ότι πέραν του αντικειμενικού ζητήματος – δηλαδή, της ανάγκης να απαντηθούν οι διαρκώς κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας – η πιο «σκληρή» στάση της κυβέρνησης υπαγορεύεται και από… υποκειμενικούς λόγους: οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος και η σχεδόν διαρκής κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, καθιστούν τέτοιες κινήσεις σχεδόν επιβεβλημένες, προκειμένου να απευθύνεται και σε ένα πιο συντηρητικό εκλογικό κοινό, το οποίο φλερτάρει με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

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