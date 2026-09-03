ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σποτ για τα κόκκινα δάνεια με Παππά και Δούρου 

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Με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια συνεχίζει τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παρουσιάζοντας το δεύτερο σποτ υπό το σύνθημα «Η πολιτική που χρειάζεσαι, η Αριστερά που ελευθερώνει».

Στο νέο βίντεο πρωταγωνιστούν ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αναλύει την πρόταση του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, και η Ρένα Δούρου. Αξιοσημείωτη είναι πάντως η απουσία του Παύλου Πολάκη από το συγκεκριμένο σποτ, χωρίς βεβαίως αυτό από μόνο του να μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη κάποιας πολιτικής επιλογής ή εξέλιξης. Σε μια περίοδο, ωστόσο, κατά την οποία κάθε δημόσια εμφάνιση και κάθε επικοινωνιακή κίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθείται με ενδιαφέρον, η σύνθεση των προσώπων έχει τη δική της παραπολιτική σημασία.

Η πρόταση για τα κόκκινα δάνεια

Στην ουσία της καμπάνιας βρίσκεται η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις αρχές της εβδομάδας. Κεντρική ιδέα είναι η αξιοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως βασικού πυλώνα ενός δημόσιου μηχανισμού για τα κόκκινα δάνεια.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το κόμμα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να συμμετέχει στην εξαγορά κόκκινων δανείων στην τιμή στην οποία αυτά αποκτήθηκαν από τα funds και στη συνέχεια στη διαχείρισή τους με όρους που θα επιτρέπουν στους οφειλέτες να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το σημερινό καθεστώς διαχείρισης των οφειλών, υποστηρίζοντας ότι funds που απέκτησαν δάνεια σε πολύ χαμηλότερες τιμές από την ονομαστική τους αξία διεκδικούν σήμερα από δανειολήπτες ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμη και την αρχική οφειλή.

Η πρόταση απευθύνεται ιδιαίτερα σε εργαζομένους, επαγγελματίες, αγρότες, μικρομεσαίους και συνταξιούχους που βρίσκονται αντιμέτωποι με κόκκινα δάνεια και servicers, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο προστασίας των οφειλετών.

Το πολιτικό μήνυμα του δεύτερου σποτ είναι σαφές: το κόμμα επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο μια ατζέντα με έντονο κοινωνικό και αριστερό πρόσημο, καταλήγοντας στο σύνθημα της νέας καμπάνιας: «Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση».

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