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03.09.2026 18:12

Πολάκης κατά ΕΛ.Α.Σ.: Με Λιάκο Χουλιαράκη και Κουτεντάκη της «Τραπεζικής Αριστεράς» τι πρόγραμμα να φτιάξεις

03.09.2026 18:12
Polakis

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Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για όσα ανακοίνωσε χθες ασκεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του, κάνοντας και μια ειρωνική και απαξιωτική αναφορά στο οικονομικό του επιτελείο. Ειδικότερα, στο υστερόγραφο της ανάρτησής του, επιτίθεται σε τρία στελέχη του οικονομικού επιτελείου λέγοντας «Με Λιάκο Χουλιαράκη και Κουτεντάκη της «Τραπεζικής Αριστεράς» τι πρόγραμμα να φτιάξεις;;;;;;».

 Σε ό,τι αφορά τη διαβεβαίωση Τσίπρα περί σεβασμού στους δημοσιονομικούς κανόνες, ο Παύλος Πολάκης, αντιτείνει ότι ο δημοσιονομικός χώρος «δεν είναι οι πλάκες του Μωϋσή», αλλά μπορεί να διευρυνθεί με τα έσοδα των υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεων και τη φορολόγηση υπερκερδών και μερισμάτων. Επιπλέον προσθέτει ότι το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να αμφισβητηθεί μαζί με άλλες χώρες του Νότου της ΕΕ, εκτιμά δε ότι αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

Συμφωνώ απόλυτα με την κριτική του Χριστόφορου Βερναρδάκη (η ανάρτηση στο πρώτο σχόλιο ) στο Οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και συμπληρώνω :

1) Χωρίς επανάκτηση υπό δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία στρατηγικών τομέων της οικονομίας (τράπεζα, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, αεροδρόμια, σιδηρόδρομο) δεν αλλάζει ο συσχετισμός δύναμης, δεν αναδιανέμεται πλούτος υπερ της εργασίας.

2) Ο « δημοσιονομικός  χώρος» δεν είναι οι πλάκες του Μωυσή! Πρώτον με τα έσοδα από τις υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεις και από τη φορολόγηση υπερκερδών και μερισμάτων ο χώρος αυτός ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ!!

Δεύτερον μαζί με άλλες χώρες του νότου της ΕΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ το πλαίσιο σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Αμφισβήτηση που θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

3) Με γενικόλογες αερολογίες ηθικοπλαστικού χαρακτήρα περί ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ δεν αλλάζει κάτι. Θέλει τις βαθειες θεσμικές τομές και συγκρούσεις που έχω πει!

4) Η παραγωγική ανασυγκρότηση περιγράφεται στα αιτήματα των φορέων και στα συμπεράσματα των Αναπτυξιακών Συνεδρίων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2017-19 ,όχι στις ατυχείς εμπνεύσεις διάφορων στελεχών από πάνω.

Υ.Γ. .Με Λιάκο Χουλιαράκη και Κουτεντάκη της «Τραπεζικής Αριστεράς» τι πρόγραμμα να φτιάξεις;;;;;; 

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