search
ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 19:42
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2026 18:32

«Έσκισε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ  την Τετάρτη (2/9)

03.09.2026 18:32
bala_podosfairou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με δύο απευθείας μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων για το Κύπελλο Ελλάδας ο ΣΚΑΪ χθες, «καθάρισε» την παρτίδα. 

«Χτύπησε» μερίδιο μια γραμμούλα κάτω από το 15% και είχε να δει τέτοια επίδοση από τις 29 Δεκεμβρίου 2025, όταν με τον τελικό του «The Voice» να δεσπόζει στο πρόγραμμα του είχε αποσπάσει μερίδιο 16,4%.

Πρώτος λοιπόν ο ΣΚΑΪ, χάρη στο αθλητικό (ποδοσφαιρικό) περιεχόμενο που πρόσθεσε από φέτος στο πρόγραμμα του- δείκτης για το γκέλ που ενδεχομένως να έχει η ιντερνετική πλατφόρμα streaming που ετοιμάζει.

Η επίδραση του αθλητικού περιεχομένου στο αποτύπωμα και το πλασάρισμα του σταθμού εμφανέστατη. Το μερίδιο του μεταβλήθηκε κατά τουλάχιστον τρείς ποσοστιαίες μονάδες από τη μία ημέρα στην άλλη. 

Το αμέσως επόμενο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης κατευθύνθηκε στο Mega στο οποίο επικράτησαν αυξητικές τάσεις.  «Χαμένος» ήταν χθες ο Alpha  ο οποίος πάντως παρέμεινε στην περιοχή με ταδιψήφια μερίδια, με το Star «κλειδωμένο» στην τέταρτη θέση τηλεπροτιμήσεων και το Open ίσα βάρκα-ίσα νερά.

Διαβάστε επίσης

OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου

ΑΝΤ1: Η Σία έχει ανυπομονησία για το ραντεβού στο κεντρικό δελτίο

MEGA: Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας ετοιμάζονται για «Mega non stop» ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kipseli_vrefoktonia2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί», δήλωσε η μάνα του 43χρονου – «Έχω 12 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα, πώς να ξέρω τι κάνει;»

egyos new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό άγριας ενδοοικογενειακής βίας στον Αλμυρό: Ξυλοκόπησε την έγκυο σύντροφό του

Tileorasi
MEDIA

Το ΠΑΟΚ- ΟΦΗ για το κύπελλο Ελλάδας είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (2/9)

proffesor
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία κατάσχεσε ρωσικό πλοίο στην Αρκτική

loytnik tramp – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακάβρια… γκάφα του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ: «Μηδένισε» τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στον πόλεμο με το Ιράν – Πώς δικαιολογήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχεδόν τα πάντα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά: Όλα τα ονόματα που παίζουν για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και Καρυστιανού, κέρδη για ΠΑΣΟΚ - Στο 12% οι θετικές γνώμες για Σαμαρά

tourkia_aigaio_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ μήνες, τέσσερα μέτωπα, μία στρατηγική: Πώς η Τουρκία χτίζει βήμα-βήμα την πίεση στο Αιγαίο

Alexis-Tsipras (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταχειροκροτήθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η αιχμή για την κυβέρνηση και οι παρουσίες (Video)

nikos-stravelakis
MEDIA

OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 19:40
kipseli_vrefoktonia2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί», δήλωσε η μάνα του 43χρονου – «Έχω 12 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα, πώς να ξέρω τι κάνει;»

egyos new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό άγριας ενδοοικογενειακής βίας στον Αλμυρό: Ξυλοκόπησε την έγκυο σύντροφό του

Tileorasi
MEDIA

Το ΠΑΟΚ- ΟΦΗ για το κύπελλο Ελλάδας είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (2/9)

1 / 3