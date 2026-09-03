«Έσκισε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ  την Τετάρτη (2/9)

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Με δύο απευθείας μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων για το Κύπελλο Ελλάδας ο ΣΚΑΪ χθες, «καθάρισε» την παρτίδα.

«Χτύπησε» μερίδιο μια γραμμούλα κάτω από το 15% και είχε να δει τέτοια επίδοση από τις 29 Δεκεμβρίου 2025, όταν με τον τελικό του «The Voice» να δεσπόζει στο πρόγραμμα του είχε αποσπάσει μερίδιο 16,4%.

Πρώτος λοιπόν ο ΣΚΑΪ, χάρη στο αθλητικό (ποδοσφαιρικό) περιεχόμενο που πρόσθεσε από φέτος στο πρόγραμμα του- δείκτης για το γκέλ που ενδεχομένως να έχει η ιντερνετική πλατφόρμα streaming που ετοιμάζει.

Η επίδραση του αθλητικού περιεχομένου στο αποτύπωμα και το πλασάρισμα του σταθμού εμφανέστατη. Το μερίδιο του μεταβλήθηκε κατά τουλάχιστον τρείς ποσοστιαίες μονάδες από τη μία ημέρα στην άλλη.

Το αμέσως επόμενο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης κατευθύνθηκε στο Mega στο οποίο επικράτησαν αυξητικές τάσεις. «Χαμένος» ήταν χθες ο Alpha ο οποίος πάντως παρέμεινε στην περιοχή με ταδιψήφια μερίδια, με το Star «κλειδωμένο» στην τέταρτη θέση τηλεπροτιμήσεων και το Open ίσα βάρκα-ίσα νερά.

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