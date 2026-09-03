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03.09.2026 14:03

MEGA: Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας ετοιμάζονται για «Mega non stop» ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα

03.09.2026 14:03
MEGANONSTOP

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Ενημερωτικό μαγκαζίνο αποτελεί η νέα πρόταση «Mega non stop» του σταθμού η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο στις 09.20.

Στην παρουσίαση της θα είναι ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας, οι οποίοι «θα χαρτογραφούν την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται σε κάθε γωνιά της γης: Από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή, από το κέντρο μιας μεγάλης πόλης μέχρι μια μικρή τοπική κοινωνία, συνδέοντας τα μεγάλα γεγονότα με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

 H είδηση γίνεται η αφετηρία για βαθύτερη ανάλυση και το ρεπορτάζ οδηγεί τη συζήτηση.

Ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας θα σχολιάζουν, θα ρωτούν και θα ανοίγουν ουσιαστικό διάλογο, με τον παλμό των γεγονότων να καθορίζει τη θεματολογία και τη ροή της εκπομπής.

Η δημοσιογραφική εμπειρία, η άνεση στην επικοινωνία και η διαφορετική ματιά των δύο παρουσιαστών συνθέτουν μια ζωντανή, πολυδιάστατη εκπομπή που βάζει τον τηλεθεατή στην ουσία του θέματος και δίνει το σύνθημα για μία νέα, φρέσκια ματιά στην πρωινή ενημέρωση», ενημερώνει το Mega, δίδοντας το στίγμα της νέας-καθαρόαιμης- ενημερωτικής εκπομπής του που θα διακρίνεται για «το γρήγορο tempo, τη συνεχή ροή, τη δυναμική εναλλαγή θεμάτων και την οπτική αφήγηση που κρατά τον τηλεθεατή σε εγρήγορση».

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