«Instadocs: The Decoy Plane»: Αύριο κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη μυστηριώδη αναχώρηση του Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ (photos/video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τον περασμένο Ιούλιο, συνέβη κάτι ασυνήθιστο -αν όχι πρωτοφανές- κατά την αναχώρηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Έφθασε μεν στο διεθνές αεροδρόμιο Εσένμπογκα επιβιβάστηκε στο Air Force One, όμως δεν… πέταξε ποτέ με αυτό.

Τι συνέβη; Έγινε αντιληπτή κάποια μεγάλη απειλή; Το θέμα είναι πως, όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, στήθηκε μια ολόκληρη μυστική επιχείρηση για την επιστροφή του αμερικανού προέδρου στις ΗΠΑ.

Το Netflix έδειξε -δημοσιογραφικά- ρεφλέξ και θα ανεβάσει αύριο (4/9) το ντοκιμαντέρ «Instadocs: The Decoy Plane» με το οποίο επιχειρεί να φωτίσει το μυστηριώδες περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην πίστα του αεροδρομίου με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μέσα από μαρτυρίες διαπιστευμένων δημοσιογράφων που κάλυπταν την αποστολή.

Περιλαμβάνει μαρτυρίες του Γκραμ Σλάτερι, ανταποκριτή του Reuters στον Λευκό Οίκο, και του Άλεξ Μπράντον, φωτογράφου του Associated Press, καθώς και την οπτική της βραβευμένης με Πούλιτζερ δημοσιογράφου Κάρολ Λιόνινγκ του MS NOW, του Νταν Λαμόθ της Washington Post, ο οποίος ήταν μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας που αποκάλυψε την είδηση, του πρώην πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ και της Γουάντα Τζόελ, πρώην μέλους του πληρώματος του Air Force One.

Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One, αλλά δεν πέταξε πίσω στις ΗΠΑ με αυτό. «Φυγαδεύτηκε» μέσω κοντέινερ και φορτηγού τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος που στάθμευε σε άλλο σημείο, χωρίς να γίνει αντιληπτός… Οι δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν συνέχιζαν το ταξίδι τους, χωρίς να υποψιάζονται ότι ο αμερικανός πρόεδρος δεν βρισκόταν πλέον στο αεροπλάνο.

Πέρα από το να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Μυστική Υπηρεσία για να προστατεύσει τον πρόεδρο, αυτό το ντοκιμαντέρ, αναφέρει το Netflix, «αποκαλύπτει το κόστος αυτής της αποστολής: για να τον φέρουν ασφαλή στο σπίτι, ένα αεροπλάνο γεμάτο δημοσιογράφους και το κοινό στο οποίο λογοδοτούν, αφέθηκε να πετάει στα “τυφλά”».

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Η Σία έχει ανυπομονησία για το ραντεβού στο κεντρικό δελτίο

«Harry Potter»: Το HBΟ έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της σειράς (photos/video)

OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου