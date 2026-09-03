«Harry Potter»: Το HBΟ έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της σειράς (photos/video)

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Κυκλοφόρησε το νέο trailer της σειράς «Harry Potter», προσφέροντας μια φρέσκια ματιά στην ανανεωμένη εκδοχή του κόσμου της μαγείας που ετοιμάζεται να κατακτήσει τη μικρή οθόνη.

Σύμφωνα με το Variety, o πρωτοεμφανιζόμενος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) υποδύεται τον Harry Potter, στο ρόλο που σφράγισε τη μεγάλη οθόνη ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe).

Μαζί του, ο Αλάστερ Στάουτ (Alastair Stout) και η Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) ενσαρκώνουν τους κολλητούς του φίλους, Ron Weasley και Hermione Granger καθώς ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα στη Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς.

Το trailer δείχνει τον Harry, τον Ron και την Hermione να φτάνουν στο Χόγκουαρτς και να συμμετέχουν στην τελετή της Επιλογής, όπου και οι τρεις τοποθετούνται στον οίκο του Gryffindor. Ο Harry γνωρίζει το προσωπικό του Χόγκουαρτς, ανάμεσα στους οποίους τον Dumbledore, τον Snape, τη McGonagall και τον Hagrid ενώ παρακολουθεί μαθήματα μαγείας όπως βοτανολογία και ξόρκια και δοκιμάζει να παίξει το άθλημα του Κουίντιτς.

Παράλληλα, έρχεται αντιμέτωπος με το μυστήριο της Φιλοσοφικής Λίθου, το οποίο προσπαθεί να διαλευκάνει μαζί με τους φίλους του.

Το φιλόδοξο εγχείρημα του HBO πρόκειται να μεταφέρει και τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling) σε ισάριθμες τηλεοπτικές σεζόν. Ο πρώτος κύκλος ο οποίος αποτελείται από οκτώ επεισόδια, βασίζεται στο βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος». Τον Μάιο η σειρά πήρε το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν, η οποία θα ακολουθεί το βιβλίο «Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά».

Το καστ περιλαμβάνει τον Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) στο ρόλο του Albus Dumbledore, τη Τζάνετ ΜακΤίρ (Janet McTeer) ως καθηγήτρια McGonagall, τον Πάπα Εσιέντου (Paapa Essiedu) ως καθηγητή Snape, τον Νικ Φροστ (Nick Frost) ως Hagrid, τον Λουκ Θάλον (Luke Thallon) ως καθηγητή Quirrell, τον Πολ Γουάιτχαους (Paul Whitehouse) ως Argus Filch και τον Τζόνι Φλιν (Johnny Flynn) ως Lucius Malfoy, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, πολλοί νεαροί ηθοποιοί κάνουν το πρώτο τους μεγάλο βήμα στη σειρά όπως ο Λοξ Πρατ (Lox Pratt) υποδύεται τον Draco Malfoy, ο Λίο Έρλι (Leo Earley) τον Seamus Finnegan, ο Ρόρι Γουίλμοτ (Rory Wilmot) τον Neville Longbottom και η Γκρέισι Κόκραν (Gracie Cochrane) τη Ginny Weasley.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων στο HBO, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα HBO Max.

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