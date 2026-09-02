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02.09.2026 18:57

«Ποδαρικό» (1/9) στον Σεπτέμβριο με πρωτιά στην τηλεθέαση έκανε το Mega

02.09.2026 18:57
tileorasi

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Με φόρα μπήκε στον εναρκτήριο μήνα της τηλεοπτικής σεζόν 2026/2027 το Mega διατηρώντας τα κεκτημένα της προηγούμενης ημέρας παρουσιάζοντας χθές, στην αρχή του Σεπτεμβρίου βελτιωμένη επίδοση, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας κατευθύνθηκε  στον ΣΚΑΪ με τον Alpha να αποτελεί τρίτη επιλογή των τηλεθεατών.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen για το Star που αύξησε κατά μια ποσοστιαία μονάδα το «αποτύπωμα» του από τη μία ημέρα στην άλλη και παρόμοια μεταβολή καταγράφηκε στο Open το οποίο «προσπέρασε» χθες τον ΑΝΤ1, ο οποίος είχε μεν κέρδη, αλλά όχι στο εύρος των δύο προηγούμενων καναλιών.

Πολύ κοντά, εξάλλου, στο 3,5% πήγε  ο δείκτης τηλεθέασης για το MAK TV, που ήταν πίσω σε δυναμικότητα από το ΕΡΤNews αλλά μπροστά από την ΕΡΤ1.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 19:56
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