Υπέρ του Γιάννη Πάριου η Ρούλα Κορομηλά: Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος

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Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου, μετά τα σχόλια για τη φωνή και την ηλικία του, πήρε η Ρούλα Κορομηλά με ανάρτησή της στα social media.

Η παρουσιάστρια με κείμενο που δημοσίευσε στα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram απάντησε σε όσους κατέκριναν τη φωνητική απόδοση του τραγουδιστή έπειτα από την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο, τονίζοντας πως ο Γιάννης Πάριος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

«Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί επέκριναν την ερμηνεία του Γιάννη Πάριου στη συναυλία του στη Λάρνακα, μεσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok, ενώ αρκετοί σχολίασαν ότι θα πρέπει να αποσυρθεί από το τραγούδι λόγω της ηλικίας του.

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