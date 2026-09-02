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02.09.2026 14:57

Σελίν Ντιόν: Τραγούδησε και χόρεψε για τους θαυμαστές της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι (Video)

02.09.2026 14:57
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Έξω από ξενοδοχείο του Παρισιού να χορεύει και να τραγουδά σε παρευρισκόμενους θαυμαστές της εθεάθη η Σελίν Ντιόν, λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή.

@parismatch 🎤 Surprise ce soir au Royal Monceau à Paris ! Devant ses nombreux fans, Céline Dion s’est mise à chanter son morceau iconique « Pour que tu m’aimes encore » en pleine rue. Un spectacle qui mets l’eau à la bouche, à quelques jours de sa série de concerts ! Credits 📸 : Bestimages #celinedion #paris #celine #sinformersurktiktok #OnRegardeQuoi ♬ son original – Paris Match

Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προετοιμάζεται για τις προγραμματισμένες ζωντανές εμφανίσεις της, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.

Συγκεκριμένα, η Ντιόν βρέθηκε έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα σε ίσια γραμμή, με βολάν στο τελείωμα και ουρά, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο, επιλέγοντας διακριτικό μακιγιάζ και ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μαύρες γόβες.

Η σούπερ σταρ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της έπειτα από δύο χρόνια την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενόψει της επιστροφής της στη σκηνή.

Τον Μάρτιο, η Ντιόν ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι. Λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, η τραγουδίστρια επέκτεινε, μάλιστα, το πρόγραμμά της, προσθέτοντας ακόμη 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027.

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