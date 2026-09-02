Γιατί η Γερμανία κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Ρωσία – Το drone στη Λειψία, η Ουκρανία και η κρίσιμη εκλογική συγκυρία

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Η Γερμανία κατηγόρησε επισήμως τη Ρωσία ότι επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας–Χάλε, κρατικό αεροπορικό κόμβο στην ανατολική χώρα.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ένα drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο παρουσίαζε χαρακτηριστικά συμβατά με ρωσική τεχνολογία. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, το drone έφερε εκρηκτικά.

Η ανακοίνωση προκάλεσε σειρά αντιποίνων από τη γερμανική πλευρά, μεταξύ των οποίων και η απόφαση για το κλείσιμο ρωσικού προξενείου.

Το περιστατικό θεωρείται ενδεικτικό μιας ευρύτερης τάσης που καταγράφεται στην Ευρώπη, όπου αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον χωρών που συμμετέχουν στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Τι ακριβώς βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας; Πώς αντέδρασαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τι αποκαλύπτει η υπόθεση για την ένταση στις σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται;

Τι συνέβη στο αεροδρόμιο της Λειψίας;

Ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά εντοπίστηκε το βράδυ της 4ης Αυγούστου κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines.

Υπάλληλος του αεροδρομίου εντόπισε το drone, το οποίο βρισκόταν σε χώρο διακίνησης φορτίου κοντά σε διάδρομο απογείωσης. Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου Λειψίας–Χάλε, ενός σημαντικού κόμβου εμπορευματικών μεταφορών στο κρατίδιο της Σαξονίας.

Ειδικοί πυροτεχνουργοί κλήθηκαν στο σημείο και χρησιμοποίησαν ρομπότ για την εξουδετέρωση των εκρηκτικών. Σύμφωνα με αναφορές, ένα δεύτερο drone καταστράφηκε αφού συγκρούστηκε με αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο.

Γιατί η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία;

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι έρευνες αποκάλυψαν διάταξη και εξαρτήματα που παραπέμπουν σε τεχνολογία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Συνολικά, οι αστυνομικές έρευνες, το μοτίβο της επίθεσης και τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών αποδεικνύουν τη ρωσική ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας», ανέφερε ο Ντόμπριντ.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομερή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα το περιστατικό με τη Μόσχα, ούτε έχει δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Ντόμπριντ υποστήριξε, πάντως, ότι το drone παρουσίαζε «υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης». Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιχείρηση φαίνεται να ανατέθηκε σε «πράκτορες χαμηλού επιπέδου», τους οποίους περιέγραψε ως άτομα που ενεργούσαν «για λογαριασμό ρωσικών κρατικών φορέων». Δεν διευκρίνισε ποιοι ήταν αυτοί οι φορείς.

Πώς αντέδρασε η Γερμανία;

Μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Βερολίνο ανακοίνωσε σειρά μέτρων σε βάρος της Ρωσίας.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, ενώ θα ανασταλεί επίσης η λειτουργία του Ρωσικού Οίκου στο Βερολίνο, ενός χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το τελευταίο μέτρο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα εισηγηθεί την προσθήκη περισσότερων Ρώσων στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εξετάσει την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους πολίτες.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρέσβη στη χώρα για διαβουλεύσεις σχετικά με το περιστατικό.

Πώς απαντά η Ρωσία στις γερμανικές κατηγορίες;

Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε «παράλογες» τις γερμανικές κατηγορίες και προειδοποίησε ότι αυτές θα έχουν συνέπειες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε από την πλευρά του την κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι στρέφει τις ευθύνες προς τη Μόσχα προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα εσωτερικά προβλήματα και τη μειωμένη δημοτικότητά της.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η Γερμανία ενδέχεται να είχε τοποθετήσει η ίδια τα στοιχεία, προκειμένου να ενοχοποιήσει τη Ρωσία για το περιστατικό με το drone.

Πώς αντέδρασαν το ΝΑΤΟ και οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι;

Χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Τσεχία, εξέφρασαν τη στήριξή τους προς το Βερολίνο και υιοθέτησαν τη γερμανική θέση περί ρωσικής ευθύνης.

«Κάθε φορά που ρωσικές υβριδικές ενέργειες στοχεύουν έναν από τους συμμάχους μας, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει το περιστατικό με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να προετοιμάσουν κοινή απάντηση.

Ποια είναι η θέση της Ουκρανίας;

Από τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας.

Το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι η αύξηση των ρωσικών στρατιωτικών απειλών στην Ευρώπη ενδέχεται να αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της υποστήριξης του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο.

Η Ουκρανία χαιρέτισε τα γερμανικά μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρέσβης στο Βερολίνο, Ολεκσίι Μακέγιεφ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης.

Η Γερμανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Ουκρανίας. Τον Απρίλιο, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας, με έμφαση στην ενίσχυση της κοινής αεράμυνας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Βερολίνο δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει συμβάσεις για την προμήθεια πυραύλων στην Ουκρανία, ενώ οι δύο χώρες θα συνεργαστούν και στην από κοινού παραγωγή drones.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι ο εναέριος χώρος της χώρας γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος για τις πολιτικές αερομεταφορές, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη χρήση drones στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Για ποιες άλλες ενέργειες έχει κατηγορηθεί η Ρωσία στην Ευρώπη;

Εδώ και χρόνια, επικριτές της Μόσχας προειδοποιούν ότι η Ρωσία υιοθετεί ολοένα πιο επιθετική στάση απέναντι στην Ευρώπη, η οποία έχει καταδικάσει την εισβολή στην Ουκρανία.

Το Associated Press έχει καταγράψει περίπου 200 περιστατικά δολιοφθοράς και άλλων κακόβουλων ενεργειών στην Ευρώπη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Στα περιστατικά περιλαμβάνονται κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία, εκστρατείες παραπληροφόρησης, εμπρησμοί και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Σε μία χαρακτηριστική υπόθεση, τον Μάρτιο του 2024, αποθήκη στο ανατολικό Λονδίνο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στις εγκαταστάσεις φυλάσσονταν ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία και οι εισαγγελικές αρχές απέδωσαν την επίθεση σε μέλη της ρωσικά υποστηριζόμενης Wagner, μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Τέτοιου είδους επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται συχνά «υβριδικές» επιθέσεις, καθώς παραμένουν κάτω από το όριο μιας ανοιχτής σύγκρουσης, αλλά μπορούν να προκαλέσουν ανασφάλεια και φόβο μέσω βίαιων ενεργειών.

Γιατί κλιμακώνεται τώρα η ένταση;

Το Βερολίνο υποστηρίζει ότι μυστικές επιχειρήσεις, όπως η απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, έχουν στόχο να υπονομεύσουν την πολιτική στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία στον πόλεμό της απέναντι στη Ρωσία.

Ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ο επερχόμενος χειμώνας ενδέχεται να είναι ο δυσκολότερος μέχρι σήμερα.

Η απόπειρα επίθεσης με drone σημειώνεται παράλληλα σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική πολιτική σκηνή.

Στις 6 Σεπτεμβρίου διεξάγονται εκλογές στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επιδιώκει σημαντική ενίσχυση των ποσοστών του, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων την αυξανόμενη κόπωση της κοινής γνώμης από τον πόλεμο.

Το AfD έχει ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων με τη Ρωσία και έχει ασκήσει έντονη κριτική στη γερμανική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα προηγείται ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

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