Στα άκρα Ρωσία – Γερμανία μετά τις κατηγορίες Βερολίνου για επίθεση με drones στη Λειψία: Φύτεψαν «στοιχεία» γιατί χάνει ο Μερτς, λέει ο Πούτιν

Takeaways by to pontiki AI Η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε επίσημα στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο.

Ως αντίποινα, το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρότερους ελέγχους εισόδου για Ρώσους πολίτες.

Η ρωσική πρεσβεία απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες και προειδοποίησε ότι τα γερμανικά μέτρα αποτελούν άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις που θα επιφέρει συνέπειες.

Την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία εξέφρασε η Γαλλία, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΝΑΤΟ αναμένεται να συζητήσουν το περιστατικό για τον συντονισμό περαιτέρω ευρωπαϊκών αντιδράσεων.

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Μύδρους κατά της Γερμανίας εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Πούτιν κατηγόρησε τη Γερμανία ότι «φύτεψε» αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να «επιρρίψει την ευθύνη» στη Μόσχα.

Ο Πούτιν, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δεν ανέφερε σε τι βασίζει την κατηγορία του.

Είπε ότι, προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε «συγκεκριμένες» συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία, που δήλωσε ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων.

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για το περαστικό αυτό και διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία αναφέρει σε δήλωσή της ότι τα μέτρα οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση.

«Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες του Βερολίνου ως ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική».

Επισήμανε ότι «τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσογερμανικες σχέσεις και δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, για τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη».

Η Μόσχα πίσω από την επίθεση με drones στη Λειψία – Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη – Για «αντιρωσικές ενέργειες» κατηγορεί το Βερολίνο η Ζαχάροβα

Στη Μόσχα επέρριψε και επισήμως η Γερμανία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ παραχώρησαν σήμερα κοινή συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσίασαν τα ευρήματα της έρευνας για την επίθεση με drone στη Λειψία που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου.

«Η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στις 4 Αυγούστου», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και πρόσθεσε ότι η Γερμανία είναι ο στόχος περαιτέρω υβριδικών επιθέσεων, ενώ, όπως είπε, διαπιστώνεται η βούληση της ρωσικής πλευράς για ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα. Το περιστατικό της Λειψίας, με οπλισμένο drone που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, θεωρείται, διευκρίνισε, όχι μεμονωμένο, αλλά κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου υβριδικών επιθέσεων και επιβεβαιώνει το ήδη διαπιστωμένα υψηλό επίπεδο απειλής. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών. Οι μέθοδοι και τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι γνωστά από άλλες ρωσικές επιθέσεις, σημείωσε και εξήγησε ότι η τεχνολογία που εντοπίστηκε στο σημείο αποκαλύπτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης, οι επιθέσεις ωστόσο ανατέθηκαν σε «χαμηλού επιπέδου» πράκτορες, οι οποίοι ήταν ανεκπαίδευτοι ιδιώτες στρατολογημένοι από τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σε απάντηση στη ρωσική απόπειρα επίθεσης, η Γερμανία «αμύνεται έναντι των αντιπάλων της», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιοχάνες Βάντεφουλ και διαβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει αποφασιστικά τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Ανακοίνωσε επιπλέον τα εξής μέτρα κυρώσεων: Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου, η σύμβαση του «Ρωσικού Σπιτιού» (πολιτιστικού κέντρου που υπάγεται στη ρωσική πρεσβεία) θα καταγγελθεί, θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες, ο Ρώσος πρέσβης στο Βερολίνο θα κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία, ενώ θα αυξηθεί η πίεση στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετείχε στην αποψινή συνέντευξη Τύπου, οι δύο υπουργοί όμως διευκρίνισαν ότι μιλούν για λογαριασμό όλης της κυβέρνησης και ότι ο κ. Μερτς συμμετείχε σε όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για το θέμα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, καθώς και του Ρωσικού Σπιτιού στη Βερολίνο.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ επισήμανε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.



Ο Μακρόν στηρίζει τη λήψη νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι «στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας» μετά την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία, ένα περιστατικό που οι γερμανικές αρχές απέδωσαν στη Μόσχα.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην στήριξη προς την Ουκρανία, η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της», γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

L’Allemagne a établi la responsabilité de la Russie dans les graves incidents survenus à Leipzig début août.



Ces attaques hybrides se multiplient en Europe. Elles ne peuvent rester sans réponse.



La France est pleinement solidaire de l’Allemagne et soutient l’adoption de… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2026

Επίσης η Γαλλία εκφράζει την «πλήρη αλληλεγγύη της στη Γερμανία», η οποία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι έστειλε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος γεμάτο εκρηκτικά στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

«Αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση», έγραψε επίσης ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ενώ η σκιά του Κρεμλίνου πλανάται πάνω από αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε σε μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση τόσο για τον γερμανικό στρατό όσο και για το ΝΑΤΟ..

Αλληλεγγύη στη Γερμανία εκφράζει ο Σουηδός πρωθυπουργός

Η Σουηδία εξέφρασε την αλληλεγγύη της στη Γερμανία και ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη Στοκχόλμη, με αφορμή την «υβριδική επίθεση» στη Λειψία με ένα οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία αποδίδεται στη Μόσχα.

«Θα καλέσουμε τον πρέσβη της Ρωσίας στη Στοκχόλμη για να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία της Σουηδίας για τη συμπεριφορά της Ρωσίας», είπε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Η Σουηδία είναι αλληλέγγυα με τη Γερμανία και την Ουκρανία», επέμεινε.

«Οι αντιρωσικές ενέργειες θα λάβουν απάντηση», διαμηνύει η Μόσχα

Από την πλευρά της η Μόσχα έκανε λόγο για «αντιρωσικές ενέργειες» που δεν θα μείνουν αναπάντητες. Θα απαντήσουμε στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Εντωμεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συζητήσει αύριο Τετάρτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα ετοιμάσουν μια απάντηση στο θέμα αυτό, στην προσεχή σύνοδό τους.

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