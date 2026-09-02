Βενεζουέλα: Συμφωνίες – μαμούθ με την αμερικανική Chevron και την ιταλική ΕΝΙ για κοιτάσματα πετρελαίου – Στόχος 600.000 βαρέλια την ημέρα

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Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ επέβλεψε στο Καράκας την υπογραφή συμφωνιών μεταξύ της Βενεζουέλας και των αμερικανικών πολυεθνικών Chevron και GE Vernova, καθώς και με την ιταλική Eni, που αποτελούν εγγυήσεις, όπως δήλωσε, “ειρήνης και ευημερίας” για τη χώρα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε “πεπεισμένος ότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν σήμερα και αντιπροσωπεύουν επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και, τελικά, χιλιάδες θέσεις εργασίας, είναι σημαντικές για να τεθεί σε κίνηση μια δυναμική ειρήνης, ευκαιριών και ευημερίας για όλους στη Βενεζουέλα”.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Βενεζουέλα δεν είναι ακόμη έτοιμη για να διοργανώσει εκλογές, εννέα μήνες μετά την επέμβαση του αμερικανικού στρατού στη χώρα για να αιχμαλωτίσει τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

«Πιστεύω ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Είναι όλα πολύ καινούργια», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. «Η Ντέλσι Ροδρίγκες κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι που θέλουμε, αυτό είναι που θέλει εκείνη, αλλά (οι Βενεζουελάνοι σ.σ.) δεν είναι ακόμη έτοιμοι», τόνισε.

Από την πλευρά της, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για την πετρελαϊκή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, η οποία θα φέρει “ευμάρεια” στη χώρα όπως δήλωσε .

Με τη συμφωνία αυτή, την οποία είχε ανακοινώσει ο Τραμπ την Παρασκευή, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον πλειοψηφικό έλεγχο περισσοτέρων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα της χώρας της Καραϊβικής.

Όταν μιλώ για αύξηση της παραγωγής, μιλώ για την ευμάρεια του λαού της Βενεζουέλας”, δήλωσε η Ροδρίγκες από το Καράκας.

Chevron: Επενδύσεις άνω των 7 δισ.

Ο αμερικανικός πετρελαϊκός όμιλος Chevron ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκτά νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα, στη μεταλλευτική ζώνη Ορινόκο, της ομώνυμης περιφέρειας, και προβλέπει να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή σε αυτή τη χώρα με τα τεράστια αποθέματα μαύρου χρυσού σε σχέση με τα επίπεδα του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρία Petroindependencia, της οποίας η Chevron κατέχει ποσοστό 49%, σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια την προσεχή πενταετία, για να παράγει περίπου 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αργότερα από το αμερικανικό δίκτυο CNBC από το Καράκας, ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος Μάικ Ουίρτ διευκρίνισε ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα συνολικό πακέτο που θα κατανεμηθεί μεταξύ των τριών κοινών εταιριών της Chevron στη χώρα, που όλες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο όμιλος δήλωσε ότι σύναψε συμφωνίες με τις αρχές της Βενεζουέλας όσον αφορά αυτές τις τρείς οντότητες. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν «να στηριχθούν μελλοντικές επενδύσεις, η ανάπτυξη έργων και η αύξηση της παραγωγής», υπογράμμισε ο αμερικανικός όμιλος, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι να υλοποιηθούν «ανταγωνιστικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις».

«Η ιστορία της Chevron στη Βενεζουέλα ξεκινά πριν από έναν και πλέον αιώνα και η διεύρυνση των θέσεών μας δείχνει την εμπιστοσύνη μας στο τεράστιο δυναμικό των πόρων της χώρας και στην ικανότητά της να εξασφαλίζει επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο μας επί δεκαετίες», σχολίασε ο Ουίρτ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Στα τέλη Μαΐου, ο επικεφαλής του ομίλου είχε προβλέψει μια αύξηση 50% έως τα τέλη του 2028 της παραγωγής της Chevron στη Βενεζουέλα.

ENI: Βήμα προς την ανάπτυξη η συμφωνία με το Καράκας

Από την πλευρά του ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni ανακοίνωσε απόψε ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Βενεζουέλα που τον καθιστά φορέα εκμετάλλευσης του πετρελαϊκού κοιτάσματος Junin 5 και δήλωσε ότι η συμφωνία θα φέρει περισσότερη ανάπτυξη στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής. «Η υπογραφή πετρελαϊκής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα είναι το πρώτο βήμα προς περισσότερη ανάπτυξη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eni Κλαούντιο Ντεσκάλτσι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας.

Το υπέδαφος της Βενεζουέλας έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως (υπολογίζονται σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια), αλλά η παραγωγή του παραμένει πολύ περιορισμένη, σε σχεδόν 1,2 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Στην ιστορική κορύφωσή της, ανήλθε σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

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