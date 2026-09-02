Τα 96 δολάρια έφτασε το Brent, άλμα για το φυσικό αέριο – «Φωτιά» στις τιμές βάζει η ένταση στη Μέση Ανατολή

Takeaways by to pontiki AI Οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς.

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενέτειναν τις ανησυχίες για διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημείωσαν ράλι, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023 λόγω της διακοπής εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου αναγκάζει τους ευρωπαίους αγοραστές να ανταγωνίζονται διεθνώς, ενόψει της χειμερινής περιόδου και των χαμηλών αποθεμάτων.

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Ανοδικές πιέσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν προκαλέσει οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε στα 96 δολάρια ανά βαρέλι νωρίς στις συναλλαγές της Τετάρτης και διαπραγματεύεται πάνω από τα 95 δολάρια ενώ άνοδο που φτάνει το 2,5% καταγράφει το φυσικό αέριο.

Το πετρέλαιο, τόσο το Brent όσο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που ξεπέρασε και τα 91 δολάρια, σημειώνουν άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν έξι εβδομάδες, καθώς οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αύξησαν τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τις οποίες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως αντίποινα για τις προσπάθειες της Τεχεράνης να τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή αλλά και για μια προηγούμενη επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με χειρότερη απάντηση σε περίπτωση που η Τεχεράνη προβεί σε αντίποινα. Το Ιράν, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι είχε ήδη απαντήσει στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και εκτοξεύοντας πυραύλους προς την Ιορδανία.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η οικονομική κατάρρευση του Ιράν βρίσκεται στη «φάση επιτάχυνσης», ενώ σημείωσε ότι 17 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου πέρασαν από το Ορμούζ τη Δευτέρα, υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει τον έλεγχο της στρατηγικής αυτής οδού.

Ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου

Σε αυτό το περιβάλλον ράλι σημειώνουν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έφτασαν και πάνω από τα 75 ευρώ/MWh την Τετάρτη (2.9.2026) και διαπραγματεύονται στην περιοχή των 74 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Το κλίμα τροφοδοτούν οι αυξανόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ενισχύουν τους φόβους για παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού με LNG από τον Περσικό Κόλπο. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έρχεται καθώς οι ροές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σχεδόν σταματήσει, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι προμήθειες και να αναγκάζονται οι Ευρωπαίοι να ανταγωνίζονται με Ασιάτες και άλλους αγοραστές για να εξασφαλίσουν φορτία καθώς προετοιμάζονται για τη χειμερινή περίοδο.

Με τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη να εξακολουθούν να είναι κάτω από τα συνήθη εποχιακά επίπεδα, μια παρατεταμένη διακοπή θα άφηνε την περιοχή πιο εκτεθειμένη σε έντονη αστάθεια των τιμών μόλις αλλάξει ο καιρός και πέσει η θερμοκρασία.

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