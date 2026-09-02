Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή ο Γιώργο Μυλωνάκης

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Από τη ΔΕΘ και την εκεί παρουσία του στο πλευρό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει η… μεγαλή επιστροφή στα καθήκοντα του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ για τον Γιώργο Μυλωνάκη, μετά την περιπέτεια με την υγεία του, από την οποία βγήκε νικητής.
Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Γ. Μυλωνάκης θα… πέσει στα βαθιά με το «καλημέρα», καθώς θα κληθεί να εργαστεί στην κατεύθυνση του συντονισμού και της παρότρυνσης υπουργών και βουλευτών να υπερασπίζονται πιο συχνά και πιο έντονα το κυβερνητικό έργο και τη «γραμμή» που δίνει το Μαξίμου.
Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα συμμετάσχει κανονικά στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου και ότι έχει κάνει κάποια ραντεβού με βουλευτές για τους οποίους υπήρχαν ανησυχίες ότι… κοιτάζουν προς τη μεριά του Αντώνη Σαμαρά.
Εμείς να πούμε απλώς περαστικά και καλή δύναμη στον υφυπουργό.
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