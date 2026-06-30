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30.06.2026 13:08

Ο Γιώργος Μυλωνάκης στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους γιατρούς του: «Η επιστήμη σώζει ζωές, σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη»

30.06.2026 13:08
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Λίγο πριν το μεσημέρι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, προκειμένου να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν κατά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου.

Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας.

Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.

@anastasiogrigoropoulos

♬ Path of Light – Líricus Instrumental

Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».

Στο TikTok ο διοικητής του Ευαγγελισμού Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, πόσταρε τη στιγμή που ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργού επέστρεψε στο νοσοκομείο για να ευχαρισήσει τους γιατρούς που τον περιέθαλψαν.


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