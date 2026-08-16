Σικελία: Έκλεψαν αναγεννησιακούς πίνακες από μουσείο

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Πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν από μουσείο στην Ακασίνα της Μεσσήνης της Σικελίας.

Η κλοπή έγινε το βράδυ της 15 Αυγούστου, κατά τις 21:50 τοπική ώρα (22:50 ώρα Ελλάδος). Σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο, οι δράστες, που κατάφεραν να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας, δεν έδρασαν τυχαία τη στιγμή που εκτός από την ησυχία του Δεκαπενταύγουστου, η προσοχή ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, με το λεγόμενο μεγάλο άρμα του Βάρα.

Οι ληστές έκλεψαν τέσσερις πίνακες του 15ου αιώνα, του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο ντα Μεσίνα, έργα του οποίου εκτίθενται και στο National Gallery του Λονδίνου.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

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