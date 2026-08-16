Ουκρανικό χτύπημα στην «καρδιά» της Μόσχας – Στις φλόγες ο μεγαλύτερος κόμβος logistics της Wildberries

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Ισχυρό πλήγμα στις ρωσικές υποδομές logistics φέρεται να κατάφερε η Ουκρανία, με επίθεση drones μεγάλης εμβέλειας σε εγκαταστάσεις της Wildberries, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανεμπόρου της Ρωσίας.
Στόχος ήταν ο τεράστιος κόμβος logistics στο Κολεντίνο, στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις έκτασης περίπου 250.000 τετραγωνικών μέτρων έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.
Στο συγκεκριμένο κέντρο φέρεται να απασχολούνταν περίπου 13.000 εργαζόμενοι, ενώ ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος των ζημιών ακόμη και πάνω από 1,5 δισ. δολάρια.
Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ουκρανική επίθεση, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ικανότητα του Κιέβου να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.
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