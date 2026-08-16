Ουκρανικό χτύπημα στην «καρδιά» της Μόσχας – Στις φλόγες ο μεγαλύτερος κόμβος logistics της Wildberries

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Ισχυρό πλήγμα στις ρωσικές υποδομές logistics φέρεται να κατάφερε η Ουκρανία, με επίθεση drones μεγάλης εμβέλειας σε εγκαταστάσεις της Wildberries, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανεμπόρου της Ρωσίας.

Στόχος ήταν ο τεράστιος κόμβος logistics στο Κολεντίνο, στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις έκτασης περίπου 250.000 τετραγωνικών μέτρων έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Στο συγκεκριμένο κέντρο φέρεται να απασχολούνταν περίπου 13.000 εργαζόμενοι, ενώ ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος των ζημιών ακόμη και πάνω από 1,5 δισ. δολάρια.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ουκρανική επίθεση, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ικανότητα του Κιέβου να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

🇷🇺🔥 Images impressionantes.

La région de Moscou est en feu.



Des centaines de drones ukrainiens ont attaqué deux entrepôts du géant de l'e-commerce russe WildBerries, qui représente à lui seul 3-4% du PIB russe.



Le plus gros entrepôt de l'entreprise a été pulvérisé, à Koledino. pic.twitter.com/c3MriwdG0c — Cyrille Amoursky (@AmourskyCyrille) August 16, 2026

BREAKING:



Ukrainian long-range drones just obliterated the largest Wildberries logistics center in all of Russia.



A massive fire has engulfed the entire 250 000 sqm logistics center in Koledino in the Moscow region. 13 000 people were employed there. pic.twitter.com/KEwfGqMJnR August 16, 2026

Ukraine has destroyed the largest Wildberries logistics hub in all of russia. The estimated damage is $1.5+ billion. pic.twitter.com/VtxPypPIt4 — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) August 16, 2026

This morning in Moscow, with a gigantic column of smoke rising from the burning Wildberries logistics hub in Koledino. https://t.co/mnCddIDM0t pic.twitter.com/kkn376a7bn August 16, 2026

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