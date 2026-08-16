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16.08.2026 13:05

Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας από σφαίρα 

16.08.2026 13:05
astynomia-kriti-0123
φωτογραφία αρχείου

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Επεισόδιο με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/08) ανάμεσα σε Ρομά, στην περιοχή του Ασπροπύργου, από το οποίο ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα.

Αναλυτικά, άγρια συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ ατόμων κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, σε δύο διαφορετικά σημεία του οικισμού, συμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr.

Από τα πυρά ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πλάτη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρατικό της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται.

Στις αστυνομικές δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως προσωπικές διαφορές οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 13:06
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ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας από σφαίρα 

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