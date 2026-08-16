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ΚΟΣΜΟΣ

16.08.2026 13:19

Ισπανία: Νεκρές δύο γυναίκες από πλημμύρες – Tραυματίστηκαν και βρέφη

16.08.2026 13:19
ispania11

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Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο βρέφη τραυματίστηκαν χθες Σάββατο (15/08) στη βορειοδυτική Ισπανία, μετά από πλημμύρα και κατολίσθηση που έπληξαν την περιοχή.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δύο γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών αντίστοιχα», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης και Λεόν, μετά την καταστροφή στο μικρό χωριό Μανθανέδο δε Βαλδουέθα.

Οι ίδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι δύο βρέφη δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για μώλωπες, ενώ ένα τρίτο άτομο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, «εντοπίστηκε σώος».

Πυροσβέστες, αστυνομικοί, ασθενοφόρα και μέλη της Πολιτοφυλακής έσπευσαν στο σημείο, το οποίο, σύμφωνα με πλάνα από ελικόπτερο διάσωσης, περιβάλλεται από λοφώδη και δασώδη περιοχή.

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