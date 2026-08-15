Φορολογικοί έλεγχοι: «Κούρεμα» προστίμων έως 50% για όσους αποδέχονται τις παραβάσεις

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Τη λύση της αποδοχής των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου επιλέγουν χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, προκειμένου να περιορίσουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό. Το αντάλλαγμα είναι σημαντικό: τα πρόστιμα μπορούν να μειωθούν έως και 50%, αρκεί να αναγνωριστεί η κύρια οφειλή και να κλείσει η διαδρομή των προσφυγών.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φορολογικό «deal»: όσο νωρίτερα ο φορολογούμενος αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση που μπορεί να εξασφαλίσει.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ και καλύπτει διαφορετικά στάδια μιας φορολογικής διαφοράς, ακόμη και περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα διοικητικά δικαστήρια.

Το «κούρεμα» κυμαίνεται από 25% έως 50%, ανάλογα με το πότε γίνεται η αποδοχή. Υπάρχει όμως και οικονομική προϋπόθεση: μετά την αποδοχή απαιτείται η καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.

Όσο νωρίτερα, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει τέσσερα διαφορετικά επίπεδα μείωσης των προστίμων.

Η μεγαλύτερη έκπτωση, 50%, δίνεται όταν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την παράβαση σε πρώιμο στάδιο, μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μετά την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού.

Εάν η υπόθεση προχωρήσει και έχει ήδη κοινοποιηθεί η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, το όφελος περιορίζεται. Όσο εξακολουθεί να «τρέχει» η προθεσμία για ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 40%.

Στο επόμενο στάδιο, μετά την απόφαση της ΔΕΔ ή την παρέλευση της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη και πριν εκπνεύσει η δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 30%.

Ακόμη και όταν ο φορολογούμενος έχει ήδη προσφύγει δικαστικά, υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού. Μέχρι την προηγουμένη της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας συζήτησης της υπόθεσης στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 25%.

Στην πράξη, επομένως, όσο περισσότερο προχωρά η αντιδικία με τη φορολογική διοίκηση τόσο μικραίνει το οικονομικό όφελος από την αποδοχή.

Προκαταβολή 25% μέσα σε τρεις ημέρες

Η δήλωση αποδοχής από μόνη της δεν αρκεί για να «κλειδώσει» η έκπτωση. Μετά την αποδοχή της αίτησης, ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει το 25% της συνολικής οφειλής εντός τριών ημερών.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Η μείωση του προστίμου οριστικοποιείται μόνο όταν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η αποπληρωμή ολόκληρης της ρυθμισμένης οφειλής. Μέχρι τότε, το ποσό του προστίμου που πρόκειται να διαγραφεί παραμένει σε αναστολή είσπραξης.

Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση δεν χαρίζεται οριστικά από την πρώτη ημέρα, αλλά εξαρτάται από τη συνέπεια του φορολογούμενου μέχρι την τελευταία δόση.

Το κόστος των δόσεων

Όσοι επιλέξουν την τμηματική εξόφληση θα πρέπει να συνυπολογίσουν και την επιβάρυνση από τόκους. Μετά την αφαίρεση της προκαταβολής και την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης, το υπόλοιπο της οφειλής επιβαρύνεται μέχρι την πλήρη εξόφλησή του.

Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.

Επομένως, η επιλογή των 12 δόσεων μειώνει την άμεση πίεση για τον φορολογούμενο, αλλά αυξάνει το συνολικό κόστος σε σχέση με την ταχύτερη αποπληρωμή.

Το κρίσιμο σημείο της διαδικασίας βρίσκεται στην τήρηση της ρύθμισης. Εάν ο φορολογούμενος δεν πληρώσει εμπρόθεσμα κάποια δόση ή δεν εξοφλήσει στην ώρα της την οφειλή όταν έχει επιλέξει εφάπαξ καταβολή, χάνει την έκπτωση στο πρόστιμο.

Σε αυτή την περίπτωση επανέρχεται η συνολική οφειλή όπως είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση του αναλογικού προστίμου, αφού αφαιρεθούν μόνο τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, και το υπόλοιπο καθίσταται ληξιπρόθεσμο.

Για να ενταχθεί στη διαδικασία, ο φορολογούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση με την οποία αποδέχεται τόσο τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τον φορολογικό έλεγχο όσο και την οφειλή που προέκυψε.

Το σύστημα δημιουργεί έτσι ένα ισχυρό κίνητρο για όσους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν μια πολυετή φορολογική διαμάχη: μεγαλύτερη έκπτωση για γρήγορη αποδοχή, αλλά με αυστηρούς όρους πληρωμής και χωρίς περιθώριο ασυνέπειας στις δόσεις.

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