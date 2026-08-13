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13.08.2026 13:44

Στο ρεύμα η τιμή πέφτει και στο φυσικό αέριο… εκτοξεύεται: Στα 60 ευρώ η MWh, η δεύτερη υψηλότερη από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

13.08.2026 13:44
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Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του φυσικού αερίου, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται αυτή την περίοδο κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας καταγράψει άνοδο περίπου 20 ευρώ σε σχέση με τις 25 Ιουνίου.

Πρόκειται για επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στο υψηλό των περίπου 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οποίο αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου.

Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής αγοράς, καθώς η πορεία του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό κόστος και, κατ’ επέκταση, τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, αντίθετη είναι η εικόνα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 155 ευρώ στις 4 Αυγούστου, καταγράφοντας σημαντική πτώση.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει προσωρινή ανάσα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παρά την παραμονή του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα.

Νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων

Στο μεταξύ, ανοδικά κινούνται εκ νέου και οι τιμές πώλησης των καυσίμων από τα διυλιστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent διαμορφώνεται στα 88,7 δολάρια το βαρέλι, περίπου 10-11 δολάρια υψηλότερα σε σχέση με τις 5 Αυγούστου.

Μετά τη σημαντική αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών, η οποία είχε αποτυπωθεί και στις τιμές στην αντλία, τα διυλιστήρια καταγράφουν εκ νέου άνοδο.

Η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,80 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ ή 1,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, όταν πριν από δύο εβδομάδες ήταν περίπου έξι λεπτά χαμηλότερη.

Αντίστοιχα, το ντίζελ πωλείται από τα διυλιστήρια στα 1,75 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ ή 1,41 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ στις 5 Αυγούστου η τιμή ήταν κατά περίπου 10 λεπτά χαμηλότερη.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η νέα άνοδος στις τιμές διυλιστηρίου ενδέχεται να περάσει σταδιακά και στη λιανική αγορά.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:40
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