Ανεγκέφαλος ξύπνησε πολική αρκούδα με… κόρνα κι έφαγε πρόστιμο 4.550 ευρώ

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Πολική αρκούδα που κοιμόταν σε φιορδ της Αρκτικής αναγκάστηκε να μετακινηθεί, όταν επιβάτης πλοίου χρησιμοποίησε την κόρνα του σκάφους για να την ξυπνήσει.

Στο άτομο που θεώρησε… χαριτωμένο να ξυπνήσει την αρκούδα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 νορβηγικών κορωνών, δηλαδή περίπου 4.550 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον Αύγουστο, ενώ το πλοίο έπλεε σε φιορδ στο βορειοανατολικό Σβάλμπαρντ, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο.

Χρησιμοποίησε την κόρνα για να ξυπνήσει την αρκούδα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη του αρχιπελάγους, οι επιβαίνοντες εντόπισαν μια πολική αρκούδα να κοιμάται στο έδαφος.

Τότε, ένα άτομο που βρισκόταν στο πλοίο χρησιμοποίησε την κόρνα ομίχλης του σκάφους για να ξυπνήσει το ζώο. Η αρκούδα σηκώθηκε και μετακινήθηκε σε άλλο σημείο.

Προστατευόμενο είδος από το 1972

Ο τοπικός κανονισμός απαγορεύει την αδικαιολόγητη ενόχληση, την προσέλκυση ή την καταδίωξη πολικής αρκούδας.

Οι πολικές αρκούδες αποτελούν προστατευόμενο είδος στο Σβάλμπαρντ από το 1972.

Κατά την τελευταία σχετική επιστημονική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2015, είχαν καταγραφεί περίπου 260 πολικές αρκούδες στο αρχιπέλαγος.

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