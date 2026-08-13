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13.08.2026 15:30

Φωτιά στην Χαλκιδική: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – Εκκενώνονται Φούρκα και Σίβηρη – Κάηκαν σπίτια (Video)

13.08.2026 15:30
fotia kassandra

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Σε εξέλιξη είναι φωτιά στη Σίβηρη Κασσάνδρας στην Χαλκιδική, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, έχουν καεί εξοχικές κατοικίες κοντά στον βιολογικό καθαρισμού της Σίβηρης ενώ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και οι εγκαταστάσεις αυτού.

Την ίδια ώρα, επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς αφενός η Χαλκιδική είναι γεμάτη από τουρίστες που κάνουν διακοπές και αφετέρου μεγάλος αριθμός ανθρώπων καλείται να απομακρυνθεί από τις περιοχές όπου πλησιάζουν οι φλόγες. Πολλοί έχουν κατέβει στην παραλία, καθώς αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς κοντά στο νερό.

Για την φωτιά η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 2 το μεσημέρι, ήχησε τέσσερις φορές το 112, το πρώτο για να προειδοποιήσει τους κατοίκους, το δεύτερο για να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Μόλας Καλύβας, το τρίτο προειδοποιεί τους κατοίκους της Φούρκας να απομακρυνθούν προς Σκιώνη, ενώ ένα λεπτό αργότερα ήχησε και τέταρτη φορά, στις 15:48 για απομάκρυνση των κατοίκων της Σίβηρης, προς Κασσάνδρεια.

Η φωτιά είναι μεγάλη και είναι ορατή από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης, Νέων Μουδανιών.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται «επί ποδός», καθώς επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

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