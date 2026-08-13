Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) στο Βαρθολομιό Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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