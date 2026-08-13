Χανιά: Άγρια ληστεία σε βάρος 85χρονου ιδιοκτήτη καντίνας – Του έβγαλε με πένσα τα δαχτυλίδια και τον άφησε αιμόφυρτο, δεμένο και κλειδωμένο

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Θύμα ληστείας έπεσε ένας 85χρονος ιδιοκτήτης καντίνας στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr χθες το βράδυ λίγο πριν τις 10, μόλις είχε κλείσει την καντίνα και είχε αποσυρθεί στο σπίτι του – ακριβώς δίπλα- ο 85χρονος ήρθε αντιμέτωπος με έναν άγνωστο πο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, του ζήτησε την είσπραξη της ημέρας.

Αφού πήρε ποσό περίπου 500 ευρώ, o δράστης αφαίρεσε με πένσα έξι δαχτυλίδια από τα δάχτυλα του θύματος αλλά και την χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του. Στο τέλος, τον έδεσε σε καρέκλα και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο, του έκλεψε το τηλέφωνο ενώ ασφάλισε και την πόρτα με σύρτη ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα έβγαινε.

Ωστόσο ο 85χρονος κατάφερε μόνος του να λυθεί, να βγει έξω από το δωμάτιο και να απευθυνθεί σε υπάλληλο σεκιούριτι διπλανού ξενοδοχείου, η οποία κάλεσε την αστυνομία και στο σημείο μετέβησαν τόσο ένα περίπολο της ομάδας ΔΙΑΣ όσο και η ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες που παρείχαν στον 85χρονο πρώτες βοήθειες και του έκαναν ράμματα στις πληγές του ενώ ο ίδιος προτίμησε να μείνει εκεί να ηρεμήσει αντί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται με την αξιοποίηση της μαρτυρίας του θύματος και υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.

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