Ιδιωτικά ΑΕΙ: Το ΣτΕ ακυρώνει τις τρεις από τις τέσσερις άδειες ΝΠΠΕ – Τι δηλώνει στο topontiki.gr o προσφεύγων καθηγητής Πάνος Λαζαράτος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην ακύρωση των αδειών τριών από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με τον καθηγητή στη Νομική του ΕΚΠΑ, Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος και είχε προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Σε ανάρτησή του στα social media, o κ. Λαζαράτος έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν από λίγες ώρες πληροφορήθηκα ότι οι αιτήσεις ακυρώσεώς μου κατά όλων των αδειών λειτουργίας και όλων των προγραμμάτων σπουδών ΟΛΩΝ των ιδιωτικών ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ, πλην του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, κατα του οποίου απέσυρα την αίτηση ακυρώσεως, έγιναν δεκτές. Ακυρώθηκαν οι άδειες του KEELE και του ΥΟRΚ. Όμοια είναι και η απόφαση για το ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Ο επιμένων νικά. Περισσότερα μόλις καθαρογραφουν οι αποφάσεις».

Σύμφωνα με πληροροφίες, το ΣτΕ εντόπισε προβλήματα στις κανονιστικές διατάξεις για τη λειτουργεία των ΝΠΠΕ στη χώρα, και γι’ αυτό το λόγο προχώρησε στην απόφαση ακύρωσης των αδειών των τριών μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μόλις η απόφαση θα καθαρογραφεί. Πάντως, ο κ. Λαζαράτος, μιλώντας στο topontiki.gr, αφού δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη αυτή, σημείωσε ότι θα αναμένει να δει πώς θα αντιδράσουν τα ιδρύματα στην απόφαση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από το υπουργείο Παιδείας, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιδρυτικός νόμος των ΝΠΠΕ έχει κριθεί συνταγματικός.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Drones και μέτρα στην Αττική για τον κίνδυνο πυρκαγιάς – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ μέχρι την Παρασκευή – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

Χαλκιδική: Νεκρή 68χρονη λουόμενη στην παραλία της Βεργιάς

Κάρπαθος: Δραπέτης φυλακών έκλεψε δωμάτιο ξενοδοχείου και επιχείρησε να φύγει με πλοίο