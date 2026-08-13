Χαλκιδική: Νεκρή 68χρονη λουόμενη στην παραλία της Βεργιάς

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 68χρονη λουόμενη από τη θάλασσα το απόγευμα της Τετάρτης (12/8) στην παραλία Βεργιάς, στον οικισμό Δελφίνια του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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