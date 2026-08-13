Καβάλα: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου

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Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτική περιοχή στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας, σε σημείο με χαμηλή και αραιή βλάστηση.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και, χάρη και στη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 12:15. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετίχαν επίσης υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παραλία Οφρυνίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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