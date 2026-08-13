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13.08.2026 13:18

Καβάλα: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου

13.08.2026 13:18
fotia aeroplano – new

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Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτική περιοχή στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας, σε σημείο με χαμηλή και αραιή βλάστηση.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και, χάρη και στη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 12:15. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετίχαν επίσης υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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