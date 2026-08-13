Βαρθολομαίος για Μητσοτάκη: Μου ζήτησε να παντρέψω τον γιο του τον Σεπτέμβριο του 2027 (Video)

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Την αποκάλυψη ότι κατά την τελευταία τους τηλεφωνική συνομιλία, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να τελέσει το γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου, με τη Μαρία Σάκκαρη, τον Σεπτέμβριο του 2027, έκανε ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο κ. Βαρθολομαίος από την Ίμβρο δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό προκειμένου να του ευχηθεί περαστικά μετά το μικρό ατύχημα που είχε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του και εκείνος είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του Κωνσταντίνο. Ίσως εάν έχω υγεία».

Εμείς να ευχηθούμε καλά στέφανα…

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