Όταν η Διαμαντοπούλου μιλάει και… εκ μέρους της ΝΔ

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Μία αποστροφή στη συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη η Άννα Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΙ δεν… ακούστηκε και τόσο καλά στα προσεκτικά αυτιά των Πασόκων.

Θέλοντας η πρώην επίτροπος να επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «ό,τι έχει πει μέχρι τώρα ή είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ. ή η ΝΔ, δεν έχει παρουσιάσει κάτι δικό του».

Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες ιδέες του Τσίπρα τις έχει προλάβει το ΠΑΣΟΚ. Το έχει εντοπίσει και αναδείξει αυτό και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τα όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός.

Αν η Διαμαντοπούλου περιοριζόταν σε αυτό το σημείο δεν θα υπήρχε θέμα. Τουναντίον και λογικό και επιβεβλημένο είναι να υπερασπίζεσαι το κόμμα σου από τα… ρεσάλτα των αντιπάλων.

Αλλά από πού κι ως πού νοιάζει (και παρακολουθεί τόσο επισταμένα μάλιστα) αν ο Τσίπρας έκλεψε από τη ΝΔ; Αν η ΝΔ θέλει να πει κάτι τέτοιο, μπορεί να το πει η ίδια…

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