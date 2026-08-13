search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 11:54
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 11:17

Όταν η Διαμαντοπούλου μιλάει και… εκ μέρους της ΝΔ

13.08.2026 11:17
anna_diamantopoulou_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία αποστροφή στη συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη η Άννα Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΙ δεν… ακούστηκε και τόσο καλά στα προσεκτικά αυτιά των Πασόκων.

Θέλοντας η πρώην επίτροπος να επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «ό,τι έχει πει μέχρι τώρα ή είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ. ή η ΝΔ, δεν έχει παρουσιάσει κάτι δικό του».

Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες ιδέες του Τσίπρα τις έχει προλάβει το ΠΑΣΟΚ. Το έχει εντοπίσει και αναδείξει αυτό και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τα όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός.

Αν η Διαμαντοπούλου περιοριζόταν σε αυτό το σημείο δεν θα υπήρχε θέμα. Τουναντίον και λογικό και επιβεβλημένο είναι να υπερασπίζεσαι το κόμμα σου από τα… ρεσάλτα των αντιπάλων.

Αλλά από πού κι ως πού νοιάζει (και παρακολουθεί τόσο επισταμένα μάλιστα) αν ο Τσίπρας έκλεψε από τη ΝΔ; Αν η ΝΔ θέλει να πει κάτι τέτοιο, μπορεί να το πει η ίδια

Διαβάστε επίσης

«Τον χειμώνα δακρυγόνα, το καλοκαίρι ήρωες»: Η μπηχτή των οπαδών του ΟΦΗ στην κυβέρνηση και το «ευχαριστώ» των εποχικών πυροσβεστών

Οικογενειακές… βουτιές για τον Κυριάκο και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Photo)

Γεωργιάδης για DATAMED: Αν και φανατικός σοσιαλιστής είναι εξαιρετικά πλούσιος και τυπικό δείγμα καπιταλιστή ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμηρό spot: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για την Αριστερά και τους ανθρώπους, επιστρέφουμε, προχωράμε! (video)

animals_1308_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Animals»: Πρώτη ματιά στη νέα ταινία του Netflix με τους Ben Affleck και Kerry Washington (photos/video)

canadair fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Στράτο Αγρινίου

kalomira_ndp
LIFESTYLE

Καλομοίρα για τα παιδικά της χρόνια: Οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα

kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης καλεί Μητσοτάκη και Τσίπρα να… αποχωρήσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

proswpikos-voithos-getty-images-3nFEq_SOD8g-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά - Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 11:54
syriza_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμηρό spot: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για την Αριστερά και τους ανθρώπους, επιστρέφουμε, προχωράμε! (video)

animals_1308_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Animals»: Πρώτη ματιά στη νέα ταινία του Netflix με τους Ben Affleck και Kerry Washington (photos/video)

canadair fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Στράτο Αγρινίου

1 / 3