search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:39
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 12:41

GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και οι backstage φωτογραφίες

13.08.2026 12:41
GNTM_BACKSTAGE

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του GNTM και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε μία ανάρτηση στα social media προαναγγέλοντας όσα θα δούμε στον νέο κύκλο του ριάλιτι μόδας του STAR.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε backstage φωτογραφίες με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα και δήλωσε ανυπόμονη να μοιραστεί αυτό το «ταξίδι» με τους τηλεθεατές.

Όπως έγραψεστο Instagram: «Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το GNTM είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία! Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που δούλεψαν γι’ αυτή την παραγωγή τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες: «Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι! Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP! Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί».

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2027: Είναι επίσημο! Στο Μπουργκάς ο 71ος Διαγωνισμός, στις 15 Μαΐου ο Τελικός

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» για το νέο επαγγελματικό βήμα στο Open

Ο Nicholas Hoult στο cast του Harry Potter – Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polizei
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στη Βαυαρία για ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομική γραμμή – Κινητοποίηση της αστυνομίας

foodtruck
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια ληστεία σε βάρος 85χρονου ιδιοκτήτη καντίνας – Του έβγαλε με πένσα τα δαχτυλίδια και τον άφησε αιμόφυρτο, δεμένο και κλειδωμένο

rinos-skafi
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τον Δούναβη, στερεύει και ο Ρήνος ποταμός – Γιατί είναι ανησυχητικό για την Γερμανία

ion-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Θεσσαλία του Πολιτισμού σ’ ένα σημαντικό φεστιβάλ

thessaloniki_fotia_diamerisma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

proswpikos-voithos-getty-images-3nFEq_SOD8g-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά - Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:38
polizei
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στη Βαυαρία για ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομική γραμμή – Κινητοποίηση της αστυνομίας

foodtruck
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια ληστεία σε βάρος 85χρονου ιδιοκτήτη καντίνας – Του έβγαλε με πένσα τα δαχτυλίδια και τον άφησε αιμόφυρτο, δεμένο και κλειδωμένο

rinos-skafi
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τον Δούναβη, στερεύει και ο Ρήνος ποταμός – Γιατί είναι ανησυχητικό για την Γερμανία

1 / 3